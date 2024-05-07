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مايكروسوفت تمنح متصفح Edge ميزات عملية ومفيدة

العالم الرقمي و Social media

مايكروسوفت تمنح متصفح Edge ميزات عملية ومفيدة
Legion-Media
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ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن مايكروسوفت بدأت باختبار بعض الميزات التي تجعل متصفح Edge أكثر فائدة وعملية للمستخدمين.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن النسخة الاختبارية من المتصفح Edge Canary 124 ظهرت فيها ميزة قياس سرعة الإنترنت، والتي كانت مايكروسوفت قد أزالتها من المتصفح العام الماضي.

وللاستفادة من هذه الميزة يجب على المستخدم فتح المتصفح، ومن ثم النقر على أيقونة شريط الأدوات في الشريط الجانبي، وفي القائمة التي ستظهر له يجب عليه الضغط على خيار "اختبار سرعة الإنترنت"، ومن ثم الضغط على خيار "ابدأ"، وبعدها سيقوم المتصفح بفتح صفحة جديدة ستظهر للمستخدم البيانات المتعلقة بسرعة شبكة الإنترنت لديه.

مايكروسوفت تمنح متصفح Edge ميزات عملية ومفيدة
3dnews
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أما الميزة المهمة الأخرى التي ظهرت في النسخة الاختبارية الأخيرة من التطبيق هي ميزة "محدد ذاكرة الوصول العشوائي"، ومن خلالها يمكن للمستخدم تحديد المساحة التي يمكن أن يستعملها المتصفح أثناء استخدام الإنترنت، الأمر الذي يمنحه تحكما أكبر بالحاسب أثناء التصفح أو تشغيل ألعاب الفيديو الحديثة.

مايكروسوفت تمنح متصفح Edge ميزات عملية ومفيدة
ixbt.com

وتشير التسريبات إلى أن هذه الميزة ستطرح في النسخ الرسمية من Edge خلال الأشهر القليلة المقبلة كما قد تظهر العديد من الميزات الجديدة الأخرى.

المصدر: 3dnews

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