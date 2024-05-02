"واتس آب" يحصل على ميزات جديدة

أعلن القائمون على "واتس آب" أن التطبيق سيحصل على ميزات إضافية، لتحسين إمكانية التحكم بتنظيم الأحداث وزيادة التفاعل بين المستخدمين.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الميزة الأولى التي سيحصل عليها "واتس آب" هي ميزة إنشاء "الأحداث" في الدردشات الجماعية، إذ سيكون بإمكان أي عضو في المجموعة إنشاء حدث، وسيتم عرضه في الجزء العلوي من الدردشة، كما سيكون متاحا في صفحة معلومات المجموعة، وهذا سيجعل تنظيم الاجتماعات والتخطيط للأحداث أكثر ملاءمة لجميع المشاركين.

أما الميزة الجديدة الثانية فستسمح لأعضاء المجموعة بالرد على التحديثات التي ينشرها مسؤولو المجموعة، ولن يتم عرض الردود على هذه التحديثات لجميع المشاركين، لتجنب التحميل الزائد للإشعارات غير الضرورية.

وستساعد هذه الميزة المستخدمين على المشاركة بفعالية أكثر في المناقشات من خلال الرد على رسائل محددة وإضافة سياق لها.

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وقال القائمون على "واتس آب" إن هذه الميزات ستكون متاحة لجميع المستخدمين في الأشهر المقبلة، مما سيجعل استخدام الدردشات الجماعية أكثر إثارة للاهتمام.

وكانت بعض مواقع الإنترنت قد أشارت مؤخرا أيضا إلى أن تطبيق "واتس آب" سيحصل على فلاتر إضافية في قائمة الدردشات، شبيهة بتلك الموجودة في "تليغرام"، إذ ستساعد هذه الفلاتر المستخدمين على فرز الدردشات في مجلدات.

المصدر: ixbit