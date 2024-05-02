Honor تعلن عن هاتف مميز لهواة التصوير

كشفت Honor عن هاتفها الجديد المجهّز بكاميرات تعتبر من بين أفضل كاميرات الهواتف حاليا.

يتميز هاتف Honor 200 Lite بقدرته على توثيق صور وفيديوهات بدقة ممتازة بفضل كاميرته الأساسية الثلاثية العدسة التي جاءت بدقة (108+5+2) ميغابيكسل، وفيها عدسة macro وعدسة للتصوير الفائق العرض، فضلا عن كاميرته الأمامية التي أتت بدقة 50 ميغابيكسل.

حصل الجهاز على هيكل بأبعاد (161.1/74.6/6.8) ملم، وزنه 166 غ، وجهّز بشاشة AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2412/1080) بيكسل، معدل سطوعها 394 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهات MagicOS 8، ومعالج Mediatek Dimensity 6080 المطور بتقنية 6 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت.

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ودعمته Honor بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنيات GPS وGLONASS وGALILEO وBDS لتحديد المواقع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 35 واط.

المصدر: gsmarena