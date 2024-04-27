Polestar تعلن عن أول هواتفها الذكية
قررت شركة Polestar دخول عالم الأجهزة المحمولة، وأعلنت عن هاتفها الذكي الذي حصل على مواصفات مميزة.
ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (165/74.4/8) ملم، وزنه 214 غ.
وشاشته أتت LTPO AMOLED بمقاس 6.79 بوصة، دقة عرضها (3192/1368) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 600 شمعة/م تقريبا، وحميت بزجاج Titan Glass 2.0 المتين المقاوم للصدمات والخدوش.
ويعمل الجهاز بنظام Polestar OS، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 1 تيرابات.
أما كاميرته الأساسية فأتت ثلاثية العدسة بدقة (50+13+10) ميغابيكسل، ويمكنها توثيق فيديوهات 8K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.
وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، شريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات "بلوتوث 5.4"، وبطارية بسعة 5050 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 50 واط.
المصدر: gsmarena