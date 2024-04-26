سامسونغ تكشف عن هاتفها الجديد وتقنياته الممتازة

كشفت سامسونغ عن هاتف Galaxy C55 الجديد الذي حصل على مواصفات ممتازة وسيطرح بسعر منافس.

ويأتي الهاتف بهيكل أبعاده (163.9/76.5/7.8) ملم، وزنه 180 غ، وجهّز بشاشة +Super AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1000 شمعة/م تقريبا، وحميت هذه الشاشة بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش.

يعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات One UI 6.1، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 المطور بتقنية 4 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 644، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتويسع عبر شرائح microSDXC.

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والكاميرا الأساسية له أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، فيها عدسة macro وعدسة للتصوير الفائق العرض، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 50 ميغابيكسل، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.

حصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط، وسيطرح في الأسواق العالمية بلونين أساسيين هما البرتقالي والأسود.

المصدر: gsmarena