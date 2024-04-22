أشهر الهواتف الذكية حاليا

نشر موقع gsmarena المتخصص بشؤون التقنية قائمة بالهواتف الذكية التي يتابع مستخدمو الإنترنت أخبارها بكثرة حاليا.

وتبعا لإحصائيات الموقع فإن أكثر هاتف يتابع أخباره المستخدمون حاليا هو هاتف Pura 70 Ultra الجديد من هواوي، والذي يتميز بكاميراته العالية الدقة وتقنياته الممتازة.

وفي المرتبة الثانية في القائمة يأتي هاتف Galaxy A55 الجديد من سامسونغ، ويليه هاتف Redmi Note 13 Pro.

ورابعا في تصنيفات الموقع يأتي هاتف Infinix Note 40 Pro، وبعده هاتف Redmi Turbo 3 في المركز الخامس، ويليه هاتف Galaxy S24 Ultra، ومن ثم هاتف Redmi Note 13 في المركز السابع.

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وضمت قائمة أشهر هواتف تبعا للموقع أيضا جهاز Galaxy A15 من سامسونغ، وPura 70 Pro الجديد من هواوي، وهاتف Galaxy A35 من سامسونغ حلّ في المرتبة العاشرة.

المصدر: gsmarena