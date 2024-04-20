أبرز مواصفات الهاتف الجديد من غوغل

بدأت غوغل بالترويج لهاتفها الجديد Pixel 8a الذي طورته لينافس أحدث هواتف سامسونغ وآبل.

يأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP67، وجهّز بشاشة OLED بمقاس 6.1 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها 431 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass المقاوم للصدمات والخدوش.

يعمل الهاتف بنظام Android 14، ومعالج Google Tensor G3 المطوّر بتقنية 4 نانومتر، ومعالج رسوميات Immortalis-G715s MC10، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثنائية العدسة بدقة (64+13) ميغابيكسل، فيها عدسة بفتحة f/2.2 للتصوير الفائق العرض، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 13 ميغابيكسل، ولها قدرة على توثيق فيديوهات 4K.

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ودعمته غوغل بمنفذ Nano-SIM وتقنيات Esim للاتصال بالشبكات الخلوية، وتقنيات GPS وGLONASS وGALILEO وBDS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

وحصل الجهاز على شريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع تقنيات الشحن السريع ويمكن شحنها لاسلكيا.

المصدر: gsmarena