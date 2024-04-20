TikTok: حظر واشنطن لمنصتنا سينتهك حرية التعبير لحوالي 170 مليون أمريكي

اعتبرت منصة TikTok السبت أن حظرها في الولايات المتحدة سينتهك حرية التعبير لـ170 مليون أمريكي، وذلك بعد استهدافها بمشروع قانون يهدد بحظرها اذا لم تقطع صلاتها بالصين.

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وقال المتحدث باسم المنصة إن اقتراح قانون الحظر "سيدمر سبعة ملايين شركة وسيغلق منصة تساهم في الاقتصاد الأميركي بواقع 24 مليار دولار سنويا".

ويأتي هذا التصريح عقب إقرار مجلس النواب الأمريكي السبت تشريعا جديدا من شأنه حظر منصة TikTok في الولايات المتحدة، في حال لم يقم مالك المنصة ببيع حصته في غضون عام واحد.

ويتهم مسؤولون أمريكيون المنصة بالسماح لبكين بالتجسس على 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة والتلاعب بهم، ولا يزال النص التشريعي بحاجة لمصادقة مجلس الشيوخ.

وأقر مجلس النواب الأمريكي نهاية شهر مارس الماضي بغالبية ساحقة مشروع قانون يرغم تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية الأم تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.

وصوت 352 نائبا لصالح القانون المقترح و65 ضده، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي في واشنطن.

وما زال يتعين إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ حيث سيخضع لاختبار أكثر صرامة قبل أن يصبح قانونا.

ويذكر أن TikTok هو تطبيق لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة تملكه شركة ByteDance الصينية أطلق عام 2018 ويحظى بشعبية واسعة في الصين والعالم.

المصدر: أ ف ب