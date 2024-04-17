Motorola تكشف عن هاتف لم تطرح مثله من قبل (فيديو)

كشفت Motorola عن هاتفها الجديد الذي حصل على تقنيات ومواصفات لم تطرح في أيّ هاتف من هواتفها سابقا.

وحصل هاتف Motorola Edge 50 Ultra على كامير أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+50+50) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير الفائق العرض ومستشعر متطور لتحديد عمق الصورة، كما جهّز بكاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.

ويأتي الجهاز بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68 ومحاط بإطار متين من الألومينيوم، أبعاد الهيكل (161.1/72.4/8.6) ملم، وزنه 197 غ.

أما شاشته فأتت من نوع P-OLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2712/1220) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 2500 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10، كما حميت بزجاج Corning Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش.

يعمل الهاتف بنظام Android 14، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 735، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت و1 تيرابايت.

ودعمته Motorola بمنفذ Nano-SIM وتقنيات Esim للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C 3.1 Gen2، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 125 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 50 واط.

المصدر: gsmarena