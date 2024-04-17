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Adobe تطلق مساعدها الذكي الذي يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي

العالم الرقمي و Social media

Adobe تطلق مساعدها الذكي الذي يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي
Legion-Media
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أعلنت شركة Adobe عن إطلاق مساعدها الذكي الجديد Acrobat AI Assistant الذي يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن المساعد الذكي الجديد سيسهل على المستخدمين عملية فهم محتوى المستندات الرقمية، وسيسرع عمليات البحث عن المعلومات في المستندات، وسيتوفر اعتبارا من 16 أبريل الجاري مقابل اشتراك شهري قدره 4.99 دولار أمريكي.

ويمكن لـ Acrobat AI Assistant حاليا العمل مع المستندات المكتوبة باللغة الإنكليزية فقط، لكن Adobe وعدت بانها تعمل على تطويره ليكون قادرا على العمل مع لغات أخرى.

ويتوفر هذا المساعد بصورة تجريبية حاليا للأجهزة الذكية المحمولة، وله القدرة على التعامل مع الأوامر الصوتية، ومن المفترض أن تطرح منه نسخ معدلة مخصصة للعمل مع متصفحي Microsoft Edge وGoogle Chrome.

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أشار نائب رئيس قسم تطوير خدمات Document Cloud في شركة Adobe إلى أن المساعد الذكي تم اختباره مع العديد من المستفيدين من برامج الشركة منذ شهر فبراير الماضي، وتمكن هذا المساعد من تحسين كفاءة العمل مع المستندات الرقمية المعقدة، وبفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي استطاع المستخدمون العثور بسرعة على المعلومات التي يحتاجون إليها في المستندات والنصوص.

المصدر: 3dnews

 

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