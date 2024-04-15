IDC Tracker: سامسونغ تحتل الصدارة في تصنيع الهواتف في الربع الأول من هذا العام

أعلنت شركة الأبحاث IDC Tracker أن سامسونغ أصبحت الشركة الأولى في مجال تصنيع الهواتف الذكية في الربع الأول من العام الجاري، متجاوزة شركة آبل الأمريكية.

وجاء في بيان صادر عن الشركة:"بالرغم من آن آبل احتلت المركز الأول في مجال تصنيع الهواتف الذكية خلال الربع الأخير من عام 2023، إلا أن سامسونغ استطاعت إثبات نفسها كشركة رائدة في هذا المجال، واحتلت المركز الأول خلال الربع الأول من عام 2024".

وتبعا لبيانات الشركة فإن سامسونغ وخلال الربع الأول من عام 2024 قامت بشحن 60 مليون هاتف ذكي، أي ما يعادل 20.8% من إجمالي الشحنات العالمية، أما آبل فشحنت 50 مليون هاتف ذكي، وهو ما يمثل 17.3% من الشحنات العالمية.

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وفي المركز الثالث تبعا لإحصائيات الشركة جاءت Xiaomi بنسبة 14.1 %، وتلتها شركة Oppo في المركز الرابع.

وأشارت IDC Tracker إلى أن إجمالي شحنات الهواتف الذكية عالميا ارتفع في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 7.8% على أساس سنوي، ليصل إلى 289.4 مليون جهاز.

المصدر: نوفوستي