"ياندكس" تطلق نسخة جديدة من المساعدة الصوتية "أليس" تقوم على Yandex GPT 3

أطلقت شركة "ياندكس" الروسية نسخة جديدة من مساعدتها الصوتية "أليس" تقوم على الشبكة العصبية "ياندكس جي بي تي 3"، تشرح أشياء معقدة بشكل أبسط وبأخطاء أقل.

وذلك بالإضافة إلى إطلاق خيار "برو" مدفوع الأجر، وقال إيليا نيكانوروف، رئيس فريق المهندسين إن "أليس" الجديدة مع Yandex GPT 3 قد غيّرت قدراتها الذهنية بشكل جذري. وهي الآن تشرح ببساطة أشياء معقدة، وأصبحت أكثر إثارة للاهتمام في الحوار، وتبتكر وتخطئ أقل.

وأوضح نيكانوروف أنه منذ إطلاقها، تم تحديث "أليس" على جميع الأجهزة والمنصات الرئيسية، بما في ذلك أجهزة التلفزيون ومحركات البحث.

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وعلاوة على ذلك، قدمت "ياندكس" خيار Yandex Plus Pro "لحل المسائل الإبداعية أو مساعدة مربية الأطفال الافتراضية"، وقال رئيس الفريق الخاص بـ"برو" دينيس أوزورنين:" يمكنك توصيله مجانا لفترة الاختبار، ثم سيكلفك الخيار 100 روبل شهريا. وسيكون للخيار "Pro" إمكانية الوصول إلى أقوى شبكة عصبية في "ياندكس"، هي YandexGPT 3 Pro ".

يذكر أن "ياندكس" كشفت عن جيل جديد من الشبكات العصبية " ياندكس جي بي تي 3"، نهاية مارس الماضي ، وكان نموذج اللغة الأول في ذلك الوقت متاحا لمستخدمي الأعمال فقط. وكانت " ياندكس" قد أضافت شبكتها العصبية لأول مرة إلى Alice في مايو الماضي، وفي سبتمبر الماضي قدمت الشركة نموذجا جديدا للشبكة العصبية YandexGPT 2، يمكنه حل المزيد من المسائل والاستجابة بشكل أكثر دقة لطلبات المستخدمين.

المصدر: نوفوستي