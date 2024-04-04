Motorola تعلن عن أفضل هواتفها (فيديو)
أعلنت Motorola عن هاتفها الذكي الجديد الذي حصل على تقنيات متطورة ومواصفات ممتازة.
يأتي هاتف Edge 50 Pro الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (161.2/72.4/8.2) ملم، وزنه 186 غ.
وشاشته جاءت من نوع OLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (1220/2712) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 2000 شمعة/م تقريبا، وحميت بزجاج Gorilla Glass المقاوم للصدمات والخدوش.
يعمل الهاتف بنظام Android 14، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 720، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.
أما كاميرته الأساسية فأتت ثلاثية العدسة بدقة(50+13+10) ميغابيكسل، فيها عدسة telephoto وعدسة للتصوير العريض، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل.
ودعمته Motorola بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شحن سريع باستطاعة 50 واط، ويمكن شحنها لاسلكيا.
المصدر: gsmarena