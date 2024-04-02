تسريبات تكشف عن مواصفات هاتف Realme المنتظر

سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات تتعلق بالهاتف الجديد الذي ستطرحه Realme قريبا، والذي سيكون أحد أبرز هواتف أندرويد من حيث الأداء والتقنيات.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف سيأتي بشاشة AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (1264/2780) بيكسل، معدل سطوعها 450 شمعة/م تقريبا، وترددها يصل إلى 144 هيرتز.

وسيعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهات Realme UI 5.0، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 732، وذواكر وصول عشوائي 8/12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت، و1 تيرابايت.

أما الكاميرا الأساسية فتأتي ثانية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير الفائق العرض بفتحة f/2.2، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية.

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ودعمته Realme بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 5500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط.

المصدر: gsmarena