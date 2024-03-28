مواصفات هاتف Galaxy M55 الجديد من سامسونغ
تتحضر سامسونغ لإطلاق هاتفها الجديد Galaxy M55 الذي زودته بكاميرات ممتازة وتقنيات منافسة.
يأتي الهاتف بهيكل أنيق محمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (163.9/76.5/7.8) ملم، وزنه 180 غ.
وشاشته جاءت +Super AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 385 شمعة/م تقريبا.
يعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات One UI 6.1، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 644، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، فيها عدسة macro وعدسة للتصوير الفائق العرض، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل.
وجهزته سامسونغ بمنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وماسح لبصمات الأصابع، وبوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 5000 ميل امبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط.
المصدر: gsmarena