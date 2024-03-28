Vivo تتحدى سامسونغ وآبل بحاسب لوحي متطور

كشفت vivo عن حاسبها اللوحي الجديد الذي يتوقع له أن يكون منافسا قويا لحواسب آبل وسامسونغ الجديدة.

يأتي حاسب vivo Pad3 Pro الجديد بهيكل أنيق التصميم محاط بإطار متين من الألومينيوم، أبعاده الهيكل (289.6/198.3/6.6) ملم، وزنه 679 غ.

أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 13.0 بوصة، دقة عرضها (3096/2064) بيكسل، معدل سطوعها 286 شمعة/م تقريبا، وترددها يصل إلى 144 هيرتز، ما يجعلها قادرة على العمل بشكل ممتاز مع ألعاب الفيديو الحديثة.

يعمل الجهاز Android 14 مع واجهات OriginOS 4، ومعالج Mediatek Dimensity 9300، ومعالج رسوميات Immortalis-G720 MC12، وذواكر وصول عشوائي 8/12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.

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وحصل على كاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل، وزوّد بكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية.

وجهّزته vivo بمنفذ USB Type-C 3.2 للشحن والنقل السريع للبيانات، وتقنيات "بلوتوث 5.4"، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 11500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واط ويمكن شحنها لاسلكيا.

المصدر: gsmarena