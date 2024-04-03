أبزز مواصفات ساعة Honor الذكية الجديدة

بدأت Honor بالترويج لساعتها الجديدة التي حصلت على مواصفات جيدة وستطرح بسعر منافس.

وتأتي ساعة Honor Choice Watch بهيكل أبعاده (49.7/39.9/10.2) ملم، وزنه 47.2 غ، محمي من الماء والغبار وفق معيار 5ATM.

وزودت بشاشة AMOLED مستطيلة الشكل بمقاس 1.95 بوصة، دقة عرضها (410/502) بيكسل، معدل سطوعها 332 شمعة/م تقريبا.

تعمل الساعة بنظام Proprietary OS، ومعالج BES2700iBP، ويمكنها الاقتران مع مختلف أنواع الهواتف والأجهزة الذكية عبر تقنيات "بلوتوث 5.3".

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وجهزتها Honor بأنظمة GPS وGLONASS وBDS وGALILEO لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وتقنيات وتطبيقات لقياس معدلات النشاط البدني اليومي للمستخدم، وزودتها بحساسات لقياس معدل نبضات القلب، وحساسات لقياس معدلات الأكسجة في الدم.

وزودت الساعة ببطارية بسعة 300 ميلي أمبير تكفيها لتعمل 12 يوما تقريبا في وضعية ترشيد استهلاك الطاقة، أما سعرها في الأسواق العالمية 70 يورو تقريبا.

المصدر: gsmarena