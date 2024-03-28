Vivo تكشف عن أحد أفضل الهواتف القابلة للطي (فيديو)

كشفت vivo عن هاتف جديد بمواصفات مميزة، ينافس أفضل الهواتف القابلة للطي المطروحة حاليا.

ويأتي هاتف vivo X Fold3 الجديد بهيكل متين قابل للطي مغطى بطبقات من ألياف الكربون، أبعاده (160/142.7/4.7) ملم، ووزنه 219غ.

وحصل على شاشة أساسية مرنة من نوع Foldable LTPO AMOLED، مقاسها 8.3 بوصة، دقة عرضها (2200/2480) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وتعمل مع تقنيات +HDR10 وDolby Vision، وزوّد بشاشة خارجية من نوع AMOLED بمقاس 6.53 بوصة، دقة عرضها (1172/2748) بيكسل.

يعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات OriginOS 4، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت، و1 تيرابايت.

والكاميرا الأساسية له أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+50) ميغابيكسل، فيها عدسة telephoto وعدسة للتصوير الفائق العرض، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

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حصل الهاتف على مكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذ USB Type-C 3.2 Gen 2، وتقنيات "بلوتوث 5.3"، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط.

المصدر: gsmarena