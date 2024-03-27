ببطاريات تدوم 47 ساعة.. Asus تعلن عن سماعاتها اللاسلكية الجديدة

كشفت Asus عن سماعات لاسلكية صغيرة جهّزتها بميزات تجعلها من أفضل السماعات لمحبي ألعاب الفيديو الإلكترونية.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها Asus فإن سماعات ROG SpeedNova الجديدة تأتي كنسخة مطورة عن سماعات ROG Wireless التي أعلنت عنها سابقا، والمميز فيها هو بطارياتها التي تكفيها لتعمل 47 ساعة مع تشغيل البلوتوث، الأمر الذي يجعلها مناسبة لمحبي ألعاب الفيديو الإلكترونية.

وحصلت سماعات ROG SpeedNova أيضا على جهاز صغير يمكن وصله بالهواتف والأجهزة الذكية عبر منفذ USB-C، يؤمن اتصالا سريعا بالأجهزة بتردد 2.4 غيغاهيرتز.

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زوّدت هذه السماعات بتقنيات Bluetooth 5.3 للاقتران بالأجهزة الإلكترونية، وحصلت وتقنية تحسين الصوت Opteo من Dirac، والتي تدعي الشركة المطورة لها أنها توفر عرضا مميزا للأصوات.

وجهّزتها Asus بتقنيات عزل الضوضاء الخارجية، وتقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لفلترة الأصوات وتحسين الصوت أثناء المكالمات الهاتفية.

المصدر: 3dnews