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Xiaomi تكشف عن هاتفها الجديد

العالم الرقمي و Social media

Xiaomi تكشف عن هاتفها الجديد
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أعلنت Xiaomi عن هاتف Poco C61 الذي سيطرح قريبا في الأسواق العالمية بسعر منافس.

ويأتي الهاتف بهيكل مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (168.4/76.3/8.3) ملم، وزنه 199 غ.

وشاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.71 بوصة، دقة عرضها (1650/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، معدل سطوعها 268 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 3.

يعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات MIUI، ومعالج ثماني النوى يصل تردده إلى 2.2 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شراح microSDXC.

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أما كاميرته الأساسية فحصلت على عدسة بفتحة f/2.0 للتصوير العريض، دقتها 8 ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية.

ودعمته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع، أما أسعار نسخه في الأسواق العالمية فستبدأ من 95 دولارا تقريبا.

المصدر: gsmarena

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