لعبة مخفية في رسائل "إنستغرام"

اكتشف عدد من مستخدمي "إنستغرام" لعبة سرية مخفية في ميزة الرسائل المباشرة (DM) على التطبيق.

ويمكن الوصول إلى اللعبة المخفية من خلال فتح دردشة DM وإرسال رمز تعبيري إلى أحد الأصدقاء، ثم النقر على الرمز للانتقال إلى شاشة صفراء تحتوي على "مضرب أسود اللون" ينبغي تحريكه يمينا ويسارا لرد الرز التعبيري المتحرك ومنع سقوطه، ما يحاكي لعبة Pong الكلاسيكية على "أتاري" في السبعينيات.

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ويمكن أيضا تفعيل اللعبة من خلال النقر على رمز تعبيري أرسله شخص آخر إليك في رسالة مباشرة.

وعلى الرغم من أن اللعبة تعمل على نظامي التشغيل iOS و"أندرويد"، إلا أنه لا يمكن للجميع الوصول إليها.

وفي رسالة بريد إلكتروني إلى موقع TechCrunch، قال متحدث باسم "إنستغرام" إن الشركة تعمل دائما على إيجاد طرق جديدة لجعل "التطبيق ممتع"، ولهذا السبب طرحنا اللعبة.

ومع ذلك، لم تشارك الشركة أي تفاصيل حول توفرها.

المصدر: TechCrunch