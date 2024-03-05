ميزات طال انتظارها تظهر في "إنستغرام"

أعلن القائمون على منصة "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي أن تطبيقات المنصة ستحصل على ميزات جديدة، قد تكون مفيدة للكثير من المستخدمين.

وإحدى أهم الميزات التي سيحصل عليها مستخدمو "إنستغرام" هي ميزة تسمح لهم بتعديل رسائلهم المرسلة عبر خدمات المراسلة المباشرة Direct Messages، إذ سيتمكن المستخدم من تعديل الرسالة في غضون 15 دقيقة بعد إرسالها لشخص آخر.

ولتعديل الرسالة يجب على المستخدم الضغط عليها مطولا، ومن ثم سيظهر له خيار "إضافة" أو Edit، وبعدها سيتمكن من تعديل النص أو تغيره بالشكل الذي يراه مناسبا، وفور الانتهاء من التعديل ستظهر على الرسالة إشارة معينة ستبين لمستلمها أن المحتوى قد تم تعديله.

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وستحصل تطبيقات "إنستغرام" أيضا على ميزة تمكن المستخدم من تثبيت ما يصل إلى ثلاث محادثات في الجزء العلوي من صندوق الرسائل، ولتثبيت المحادثة يجب على المستخدم سحب المحادثة إلى جهة اليسار أو الضغط عليها مطولا ليظهر له خيار "تثبيت"، كما يمكن "إزالة تثبيت" المحادثة وإعادتها لترتيبها الطبيعي في صندوق الرسائل بأي وقت.

كما بدأ "إنستغرام" أيضا بالسماح لجميع المستخدمين بإيقاف مؤشرات القراءة لجميع المحادثات، أو إيقاف هذه الميزة بالنسبة لمحادثات معينة، ويمكن ضبط هذه الميزة من خلال قائمة الإعدادات.

المصدر: techcrunch