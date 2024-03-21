Honor تعلن عن سماعات لاسلكية صغيرة بمواصفات مميزة

أعلنت Honor عن سماعات TiinLab اللاسلكية الصغيرة التي حصلت على مواصفات تجعلها من بين أفضل سماعات البلوتوث المطروحة حاليا.

وتنتمي هذه السماعات إلى فئة Open-Back Buds، أي أن مكبرات الصوت فيها لا تكون داخل فتحة الأذن، بل يتوضع هيكل السماعة قبالة فتحة الأذن ليتمكن المستخدم من سماع الأصوات الخارجية أثناء المكالمات أو قيادة السيارة على سبيل المثال.

وحصلت هذه السماعات على مقاومة للماء وفق معيار IP54، ما يجعلها مقاومة للعرق أيضا ومناسبة للاستخدام أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

إقرأ المزيد

وجهّزت بمكبرات صوت عالية الأداء، ومايكرفونات خاصة، تعمل على تقليل الضوضاء من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما زوّدت بتقنيات Bluetooth 5.3 لتأمين اتصال سريع ومستقر مع الهواتف والأجهزة الذكية، ويمكن التحكم بهذه السماعات وإعداداتها من خلال تطبيق Honor Smart Space.

وتزن كل سماعة 6.8 غ فقط، ويصل وزنها الإجمالي مع علبة الشحن الخارجية إلى 132 غ، ويمكن للسماعة العمل لـ 10 ساعات بفضل بطاريتها الداخلية، ويمكن شحنها عبر علبة الشحن الخارجية لتعمل مدة 40 ساعة.

المصدر: upweek.ru