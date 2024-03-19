آبل تتفاوض مع غوغل لإدخال Gemini لهواتف آيفون

ذكرت صحيفة بلومبرغ أن آبل تتفاوض مع غوغل لإدخال تقنيات Gemini للذكاء الاصطناعي إلى هواتف آيفون.

وكتبت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة:"تجري شركة آبل مفاوضات مع غوغل لدمج مساعدات Gemini التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في هواتف آيفون".

وبحسب الصحيفة فإن الشركتين تجريان مفاوضات نشطة للسماح لشركة آبل بترخيص استخدام تقنيات Gemini لتعمل مع بعض الميزات الجديدة التي ستظهر في برمجيات هواتف آيفون العام الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن آبل تعمل أيضا على إعداد ميزات جديدة كجزء من نسختها القادمة من نظام التشغيل iOS 18، وستعتمد هذ الميزات على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولكن هذه التحسينات ستتركز على الميزات التي ستعمل في أجهزة آبل، وليس على الميزات التي تتعلق بخدمات التخزين السحابي.

إقرأ المزيد

وكانت بعض مواقع الإنترنت قد أشارت مؤخرا أيضا إلى أن آبل استحوذت على شركة DarwinAI الكندية الناشئة المتخصصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لإدخال هذه التقنيات إلى هواتف آيفون، وفي إطار صفقة الاستحواذ انتقل موظفو DarwinAI إلى قسم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في شركة آبل.

المصدر: نوفوستي