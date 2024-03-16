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"استحواذ على المستقبل".. آبل تسعى لإدخال الذكاء الاصطناعي إلى هواتفها

العالم الرقمي و Social media

Legion-Media
صورة تعبيرية
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استحوذت آبل على شركة DarwinAI الكندية الناشئة المتخصصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لإدخال هذه التقنيات إلى هواتف آيفون، ومواكبة سامسونغ التي اعتمدت هذه التكنولوجيا في أجهزتها.

وفي إطار صفقة الاستحواذ انتقل موظفو DarwinAI إلى قسم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في شركة آبل، برئاسة ألكسندر وونغ، باحث الذكاء الاصطناعي في جامعة واترلو وأحد الشخصيات الرئيسية في الشركة الناشئة المستحوذ عليها.

وتبع للمعلومات المتوفرة فإن آبل تعمل حاليا على تطوير أنظمة iOS جديدة ستوفر تقنيات الذكاء الاصطناعي لهواتف آيفون، كما أن بعض الميزات التي تستخدم هذه التقنيات من المفترض أن تظهر في أنظمة macOS 15 قبل نهاية العام الجاري، كما كان قد وعد الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك.، إذ أشار إلى أن الشركة في عام 2024 "ستستحوذ على المستقبل" في عالم الذكاء الاصطناعي.

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ولم تعلق آبل بشكل رسمي على الصفة مع DarwinAI، لكنها أشارت إلى أنها " تستحوذ على شركات تكنولوجية صغيرة بين الحين والآخر".

المصدر: 3dnews

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