أدوات على "آيفون" و"أندرويد" تساعد الوالدين على حماية أطفالهم

توفر هواتف "آيفون" و"أندرويد" أدوات هامة تهدف إلى تسهيل إدارة الآباء والأمهات لاستخدام الأطفال لهواتفهم، وسط مخاوف متزايدة بشأن الأضرار التي يمكن أن تسببها.

وكشفت غوغل عن أدوات "Family Link" المتاحة على تطبيق يحمل الاسم نفسه، في حين أوضحت آبل أن أدواتها تفرض "التحكم الأبوي" ويمكن الوصول إليها من خلال إعدادات "Screen Time" على "آيفون".

وعلى أجهزة آبل، يمكنك فتح تطبيق الإعدادات والنقر فوق Screen Time لفتح خيار يتيح وضع علامة على الجهاز على أنه يخص طفلك.

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ويمكن للوالدين تقييد الوصول إلى المشتريات في iTunes وApp Store، وحجب تطبيقات معينة ومواقع إلكترونية محددة، وتحديد المزيد من الخيارات المتاحة في قائمة Screen Time.

كما يمكن حماية كل هذه الإعدادات بواسطة رمز مرور، ما يعني أنه لا يمكن للأطفال تغيير الإعدادات مرة أخرى. ويمكن استخدام خيارات المشاركة العائلية من آبل لتتبع موقع أجهزة الأطفال، ما قد يكون مفيدا إذا فقد الطفل هاتفه، أو لضمان سلامته.

وعلى أجهزة "أندرويد"، يمكن العثور على الخيارات من خلال فتح تطبيق الإعدادات، والنقر على "الرفاهية الرقمية والرقابة الأبوية"، والتمرير إلى الأسفل للوصول إلى خيار "إعداد أدوات الرقابة الأبوية" واتباع الأسئلة التي تظهر على الشاشة.

وسيوفر ذلك خيار تقييد الوصول إلى تطبيقات محددة، وغيرها من الميزات المشابهة لتلك التي تقدمها أجهزة "آبل". ويمكن الاطلاع على المعلومات المتعلقة بذلك من خلال تطبيق Family Link.

يذكر أن الشركتين تضعان قيودا على تتبع الوالدين لأطفالهم، بهدف وقف إساءة الاستخدام وتأمين خصوصية الأطفال.

المصدر: إندبندنت