وسائل إعلام.. دولة أوروبية قد تمنع الموظفين الحكوميين من استخدام "فيسبوك"

أفادت صحيفة "دي تليغراف" يوم الاثنين أن الحكومة الهولندية قد تمنع الموظفين الحكوميين من استخدام "فيسبوك" بسبب مخاوف بشأن أمن البيانات على المنصة.

وقالت وزيرة الرقمنة ألكسندرا فان هوفلين، للصحيفة في تصريح لها إن التقرير الرسمي حول هذه القضية في انتظار المراجعة.

وأوضحت أن الحكومة لديها تحفظات طويلة الأمد بشأن كيفية تعامل Meta، الشركة الأمريكية الأم لـ"فيسبوك"، مع معلومات المستخدم الحساسة.

وفي نوفمبر الماضي، طُلب من هيئة حماية البيانات الهولندية (AP) تقديم المشورة بشأن ما إذا كان ينبغي للمسؤولين الحكوميين استخدام "فيسبوك". وأضافت فان هوفلين أنه من المتوقع أن يصدر الرد قريبا.

وقالت مصادر لصحيفة "دي تليغراف" إنه تم بالفعل إعداد مذكرة تفرض الحظر بعد أن اعتبر المسؤولون الهولنديون أن رد فعل Meta على مخاوفهم غير كاف.

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وزعم التقرير أن الاستعدادات تجري على المستوى الحكومي لفك الارتباط بالمنصة.

وفي العام الماضي، منعت حكومة رئيس الوزراء مارك روتي، المسؤولين من تثبيت تطبيق "تيك توك" على هواتف عملهم، بسبب مخاوف بشأن التجسس المحتمل.

وبشرت هذه الخطوة بإدخال قائمة التطبيقات المعتمدة مسبقا للأجهزة الحكومية. وأشار المسؤولون في ذلك الوقت إلى أنه يمكن إزالة "فيسبوك" و"إنستغرام" من القائمة في المستقبل.

وفي الأسبوع الماضي، نشرت فان هوفلين ما وصفته بآخر تحديث لها على الإطلاق على منصة X، المملوكة للملياردير إيلون ماسك. وقالت لوسائل الإعلام الوطنية إن القرار كان شخصيا بدافع رفض X الامتثال لقوانين البيانات الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وانتقد عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي رجل الأعمال الأمريكي بسبب إعلانه عن نفسه مدافعا عن حرية التعبير. ويزعم النقاد أن موقفه أدى إلى انتشار معلومات مضللة على X. وبدأت بروكسل تحقيقا في المنصة في ديسمبر.

المصدر: RT