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بيسكوف: لا توجد قرارات حاليا بحظر شبكات VPN بشكل كامل في روسيا

العالم الرقمي و Social media

بيسكوف: لا توجد قرارات حاليا بحظر شبكات VPN بشكل كامل في روسيا
Legion-Media
صورة تعبيرية
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف أنه لاتوجد قرارات حاليا بحظر عمل شبكات VPN بشكل كامل في روسيا.

وفي رد على سؤال للصحافة حول الموضوع قال بيسكوف:"أستطيع القول أنه لا توجد حاليا قرارات بهذا الشأن. وهذا ما يجب أن ننطلق منه".

وكانت الدائرة الاتحادية لرقابة الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام (Roskomnadzor) قد أشارت في وقت سابق إلى أنه واعتبارا من 1 مارس 2024، سيتم تطبيق حظر في البلاد على خدمات VPN التي توفر الوصول إلى المواقع المحظورة في الاتحاد الروسي. وبدوره قال رئيس لجنة سياسة المعلومات بمجلس الدوما، ألكسندر خينشتين إنه لا يوجد حديث عن حظر كامل لشبكات VPN في روسيا حاليا.

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والشبكة الخاصة الافتراضية أو ما يعرف اختصارا بـ VPN تعتبر اليوم إحدى الوسائل الشائعة التي يلجأ إليها البعض لإخفاء عناوين IP الخاصة بأجهزتهم عند تصفح مواقع الإنترنت المحظورة في بعض البلدان، ووسيلة لحماية بياناتهم الخاصة أثناء استعمال الشبكة العنكبوتية.

المصدر: نوفوستي+وكالات

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