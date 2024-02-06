سامسونغ تواصل تعاونها مع Qualcomm للحصول على معالجات متطورة

ذكرت بعض المواقع المختصة بشؤون التقنية أن سامسونغ وقعت اتفاقيات جديدة مع شركة Qualcomm للحصول على معالجات Snapdragon لهواتف غالاكسي القادمة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الاتفاقيات الجديدة ستضمن تعاون الشركتين لعدة سنوات قادمة، وذلك لاستخدام معالجات Snapdragon التي تنتجها Qualcomm في الأجيال القادمة من هواتف غالاكسي التي ستصنعها سامسونغ.

وفي العام الماضي كانت سامسونغ قد استخدمت معالجات Snapdragon في جميع هواتف غالاكسي الرائدة، وهذا العام ظهرت هذه المعالجات في هواتف Galaxy S24 Ultra، أما هواتف Galaxy S24 و +S24 فاستعملت فيها معالجات سامسونغ، وبالرغم من هذا التحول فمن غير المتوقع أن يقل اعتماد سامسونغ على معالجات Qualcomm في السنوات القادمة، كما أن الأخيرة أشارت إلى أنها وقعت مع سامسونغ اتفاقيات لتزويد سلسلة هواتف Galaxy S وGalaxy Z بمعالجاتها بدءا من عام 2024، وأن هذه الأجهزة ستحصل على شرائح Snapdragon المتطورة.

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ومن جهة أخرى أشارت بعض التقارير إلى أن سامسونغ تعمل أيضا على تطوير جيل جديد من معالجات "Dream Chip" التي ستستخدمها في هواتف Galaxy S25 القادمة، وأن هذ المعالجات ستطور بتقنية 3 نانومتر، وستحتوي هذه المعالجات على أنوية CPU ARM Cortex-X5، وأنوية CPU Cortex-A720، وأنوية CPU Cortex-A530، ومعالج رسوميات مدمج من نوع Xclipse 950.

المصدر: ixbit