معالجات Intel القادمة تزيد أداء الذكاء الاصطناعي في الحواسب

أعلنت شركة Intel أن المعالجات التي ستطرحها العام الجاري ستحسن من عمل تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحواسب بشكل كبير.

وحول الموضوع قال الرئيس التنفيذي للشركة:"Intel ستوسع عائلة معالجاتها المخصصة للعمل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال معالجات Arrow Lake وLunar Lake الجديدة، هذه المعالجات ستنافس أفضل المعالجات التي يطرحها المنافسون".

وأضاف:"مع إطلاق معالجات Lunar Lake وArrow Lake في وقت لاحق من هذا العام، سيتضاعف أداء الذكاء الاصطناعي في الحواسب ثلاث مرات، ومع معالجات Panther Lake التي ستظهر عام 2025 سيتضاعف الأداء بشكل أكبر أيضا، ليزداد بمقدار خمسة أضعاف".

إقرأ المزيد

وأشار المدير التنفيذي للشركة إلى "أن تقنيات صناعة المعالجات الشبيهة بالمعالجات التي ذكرها سابقا ستظهر لدى منافسي شركته خلال عامين ربما، وأن Intel ستنتهي من تطوير معالجات Panther Lake قريبا، كما تعمل على تطوير معالجات الخوادم Clearwater Forest بمعيارية 18A،والتي ستحصل على قدرات مميزة أيضا".

المصدر: 3dnews