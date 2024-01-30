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أدوات ذكاء اصطناعي تساعدك على تنظيم العمل

العالم الرقمي و Social media

أدوات ذكاء اصطناعي تساعدك على تنظيم العمل
Legion-Media
صورة تعبيرية
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بات الذكاء الاصطناعي من أهم التقنيات التي يعتمد عليها اليوم في العديد من المجالات، ووفرت التقنيات الحديثة أدوات تساعد الناس على جدولة أعمالهم ليستغلوا الوقت بأفضل طريقة ممكنة.

Smart Virtual Assistants AI:

يعتبر هذا التطبيق من أشهر تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على المساعدات الذكية الموجودة في هواتفنا، وتمكننا من استخدام هذه المساعدات في جدولة أوقاتنا ومواعيدنا اليومية، وبفضله يمكن وضع جداول منظمة للأعمال وصنع تذكيرات يومية تساعدنا على تنظيم الوقت.

Vimcal:

تعمل هذه الأداة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتساعد مستخدمها على زيادة التركيز وتحسن الإنتاجية، إذ توفر له عدة خيارات، مثل "وضع التركيز" الذي يساعد على الاسترخاء أثناء أوقات العمل من خلال الموسيقى الهادئة، كما توفر ميزة " AI Time Finder" التي تمكن المستخدم من جدولة مواعيده واجتماعاته مع عدة أشخاص.

Reclaim AI:

إحدى أشهر الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لجدولة المهام اليومية للمستخدم، إذ يمكن مزامنة هذه الأداة مع تطبيق Google Calendar، كما يمكن من خلالها وضع جداول مختلفة للأعمال اليومية، والمهم في هذه الأداة هو قدرتها على التكيف المستمر لتنبه المستخدم إلى الأعمال التي يجب عليه إنجازها قبل غيرها.

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 TimeHero AI:

هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكن من خلالها وضع جداول للأعمال ليوم أو أسبوع أوحتى شهر، ويمكن مزامنة هذه الأداة مع التقويم الخاص بك لتنسق الأعمال تبعا لأهميتها، كما يمكن استعمالها مع مختلف أنواع الحواسب التي تعمل بأنظمة ويندوز وأنظمة macOS.

المصدر: RT

 

 

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