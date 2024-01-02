أبرز الأجهزة المحمولة التي أطلقتها سامسونغ عام 2023

أطلقت سامسونغ مجموعة كبيرة من الأجهزة المحمولة الذكية عام 2023، وحقق بعضها رواجا عالميا لما احتوته من ميزات وتقنيات مهمة وعملية.

SmartTag 2:

اعتبر هذا الجهاز من أشهر أجهزة التتبع الذكية التي ظهرت عام 2023 نظرا لحجمه الصغير وتصميمه المميز، وحصل على مقاومة ممتازة للماء والغبار وفق معيار IP67، تمكنه البقاء على عمق متر تحت الماء لمدة نصف ساعة تقريبا، كما زوّد بمحفظة مطاطية خارجية تحميه من الصدمات.

والمميز في SmartTag 2 هو بطاريته الداخلية القابلة للاستبدال والتي تعمل لمدة 500 يوم، ويمكنها العمل لـ 700 يوم في وضعية ترشيد استهلاك الطاقة.

Samsung Galaxy Z Fold5:

يعتبر هذا الهاتف من بين أفضل الهواتف القابلة للطي، ويتميز بحماية من الماء والغبار وفق معيار IPX8 ، وجهّز بشاشة أساسية مرنة من نوع Dynamic AMOLED 2X بمقاس 7.6 بوصة، دقة عرضها (2176/1812)بيكسل، وحصل على شاشة خارجية بمقاس 6.2 بوصة، دقة عرضها (2316/904) بيكسل.

زوّد الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، وكاميرا أساسية بدقة (50+12+10) ميغابيكسل، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت و 1 تيرابايت، إضافة إلى بطارية بسعة 4400 ميلي أمبير تعمل مع تقنيات الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra:

يعد من بين أكبر الحواسب اللوحية المطروحة حاليا، ويتمتع بأداء ممتاز بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 وذواكر الوصول العشوائي التي أتت بسعة 12 و16 غيغابايت، كما جهّز بذواكر داخلية 256/512 غيغابايت، و1 تيرابايت.

ويتميّز بكاميرته الأساسية العالية الأداء التي أتت ثنائية العدسة بدقة (13+8) ميغابيكسل، كما زوّد بكاميرا أمامية ثنائية العدسة أيضا، دقتها (12+12) ميغابيكسل، وجهّزته سامسونغ بمكبرات صوت ممتازة من AKG، وبطارية بسعة 11200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط.

Galaxy Watch6:

حصلت ساعات Galaxy Watch6 بمقاس 40 ملم على شاشة Super AMOLED بمقاس 1.3 بوصة، دقة عرضها (432/432) بيكسل، وبطارية بسعة 300 ميلي أمبير، أما نموذج 44 ملم فجهز بشاشة بمقاس 1.5 بوصة دقة عرضها (480/480) ميلي أمبير، وبطارية بسعة 425 ميلي أمبير.

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زوّدت هذه الساعات بأنظمة لقياس معدل ضربات القلب وقياس نسبة الأكسجة في الدم، كما جهّزت بأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وحصلت على معالجات Exynos W930 التي تعمل بتردد 1.4 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول العشوائي 2 غياغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 غيغابايت، كما جهّزت ببرامج متطورة لمراقبة النشاط البدني للمستخدم.

المصدر: RT