روسيا تطور حواسب لوحية جديدة عصية على الاختراق!

نجحت شركة Aquarius الروسية باختبار حواسب لوحية جديدة من تطويرها، زودتها بأنظمة Aurora OS التي يصعب اختراق بياناتها.

وحول الموضوع قال نائب رئيس مجلس تطوير الاقتصاد الرقمي التابع لمجلس الاتحاد الروسي، أرتيوم شيكين:"أجهزة الجيل الرابع الجديدة التي طورتها Aquarius تضمن عملية تلقي ونقل البيانات بشكل آمن بفضل نظام التشغيل الموثوق وبرامج المراسلة التي حصلت عليها".

وأشار شيكين إلى أن نظام Aurora OS الموجود في الأجهزة المذكورة يضمن تأمين بياناتها، كون البيانات تحفظ في مخدمات آمنة وليس في خدمات التخزين السحابي.

ومن جهته قال المدير العام لشركة Open mobile platform الروسية المساهمة بتطوير أنظمة Aurora، بافل إيغيس:"إن روسيا تخطط لتكييف خدمات RuStore وSBPay وVTB Bank مع أنظمة Aurora أيضا"، وأعلن عن إطلاق الجيل الخامس من نظام التشغيل Aurora OS، الذي يدمج خدمات الدفع الإلكترونية الروسية في متجر التطبيقات RuStore.

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ونوه إيغيس إلى أن أنظمة Aurora طوّرت لتستخدم من قبل الشركات والمؤسسات بشكل أساسي، واعتمد تطويرها على مبدأ "الأمان المتعدد الطبقات" الذي يوفر حماية عالية للبيانات، وتم اختبار هذه الأنظمة من قبل هيئة الأمن الفيدرالي الروسية وعدد من الهيئات الحكومية، وأثبتت فعاليتها وموثوقيتها.

المصدر: فيستي