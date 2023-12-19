ZTE تكشف عن أحد أجمل هواتف أندرويد وأكثرها تطورا

كشفت ZTE عن هاتفها الجديد nubia Z60 Ultra الذي صنف كأحد أفضل أجهزة أندرويد التي ظهرت هذا العام.

وحصل الهاتف على تصمميم خارجي أنيق جدا وخصوصا واجهته الخلفية التي أتت بشكل مميز، وجاء هيكله بأبعاد (164/76.4/8.8) ملم، وزنه 246 غ.

وزوّد بشاشة AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2480/1116) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1500 شمعة/م تقريبا.

يعمل الجهاز بنظام Android 14، ومعالج Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 المتطور، ومعالج Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي 8/12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت و1 تيرابايت.

والكاميرا الأساسية له جاءت ثلاثية العدسة بدقة (64+50+50) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير الفائق العرض، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 16 ميغابيكسل.

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ودعمته ZTE بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وتقنيات Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع تقنيات الشحن السريع.

المصدر: ixbit