هاتف آخر من Xiaomi يغزو الأسواق العالمية

بدأت Xiaomi ببيع هاتفها الجديد من فئة Redmi الذي حصل على ميزات منافسة بالنسبة لسعره.

ويأتي Redmi 13C 5G الجديد بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (168/78.8.1) ملم، وزنه 192 غ.

وشاشاته أتت IPS LCD بمقاس 6.74 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، ومعدل سطوعها 600 شمعة/م تقريبا، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass المضاد للصدمات والخدوش.

يعمل الجهاز بنظام Android 13، ومعالج +Mediatek Dimensity 6100، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

والكاميرا الأساسية له أتت ثنائية العدسة بدقة (50+0.08) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل.

إقرأ المزيد

وزودته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18W.

المصدر: gsmarena