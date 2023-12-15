مواصفات هاتف Asus الذي ينتظره عشاق الألعاب الإلكترونية

سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات حول هاتف ROG Phone القادم الذي سيكون أفضل هواتف Asus على الإطلاق.

وتبعا للتسريبات فإن هاتف Asus ROG Phone 8 Pro سيحصل على هيكل بأبعاد (163.8/76.8/8.9) ملم، وزنه 225 غ، وسيزود بشاشة LTPO AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2448/1080) بيكسل، ترددها يصل إلى 156 هيرتزا، أي أنها ستتعامل بسرعة كبيرة مع الصور والفيديوهات وألعاب الفيديو الحديثة.

وكما في هواتف ROG Phone السابقة سيحصل الجهاز على مراوح تبريد خارجية لمنع ارتفاع حرارته عند تشغيل الألعاب لفترات طويلة، وسيزود بأزرار تسهل التحكم بالألعاب.

وسيعمل بنظام Android 14، ومعالج Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت، و1 تيرابايت.

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وسيحصل على كاميرا أساسية بدقة (50+32+13) ميغابيكسل، فيها عدسة (telephoto) وعدسة للتصوير الفائق العرض، أما كاميرته الأمامية فستكون بدقة 32 ميغابيكسل.

وجهّزته Asus بمنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5500 ميلي أمبير تعمل مع تقنيات الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

المصدر: gsmarena