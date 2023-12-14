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هواوي تكشف عن سماعات لاسلكية مميزة

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هواوي تكشف عن سماعات لاسلكية مميزة
youtube/Huawei Mobile
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كشفت هواوي مؤخرا عن مجموعة من الإلكترونيات والأجهزة الجديدة، من بينها سماعات لاسلكية صغيرة مميزة الشكل.

وأشارت هواوي إلى أن سماعات FreeClip الجديدة حصلت على حماية من الغبار والرطوبة وفق معيار IP54، وتزن كل سماعة صغيرة منها 5.6 غ.

وأكثر ما يميز هذه السماعات هو تصميمها الفريد الذي من المفترض أن يجعلها مريحة في الأذن أثناء الاستعمال لفترات طويلة، فضلا عن حصولها فتحات تهوية خاصة لتحسين تدفق الهواء وجودة الصوت.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السماعات الجديدة تدعم برمجيات الترميز اللاسلكية SBC وAAC وL2HC، كما يمكنها الاقتران بجهازين بوقت واحد.

وحصلت كل سماعة من هذه السماعات على بطارية داخلية تكفيها لتعمل 8 ساعات، كما جهّزتها هواوي بمحفظة بلاستيكية صغيرة فيها بطارية بسعة 510 ميلي أمبير، توفر لها شحنا إضافيا لتعمل 36 ساعة.

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ومن المفترض أن تباع Huawei FreeClip في أوروبا بسعر 200 يورو تقريبا، وبألوان أساسية هي الأسود والأرجواني.

المصدر: 3dnews

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