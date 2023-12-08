غوغل تعلن عن نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي

كشفت غوغل رسميا عن نظام الذكاء الاصطناعي الجديد Gemini، الذي وصفته بأنه الأكبر والأكثر قدرة على معالجة العديد من الموضوعات المعقدة.

وتبعا لغوغل فإن Gemini تم تصميمه منذ البداية ليكون متعدد الوسائط، وبالتالي يمكنه معاينة ومعالجة العديد من أنواع البيانات في نفس الوقت، مثل: النصوص والصور والأصوات والفيديوهات والتعليمات البرمجية.

وأشارت غوغل إلى أن نظامها الجديد يمكنه معالجة الموضوعات المعقدة، مثل تلك التي تتعلق بالفيزياء والرياضيات، ويوفر للمستخدمين إجابات دقيقة حول الأمور التي يقومون بدراستها.

ويأتي النظام الجديد بثلاثة إصدارات هي:Ultra وPro وNano، إذ يعد الإصدار الأول أكبرها وأكثرها قدرة على معالجة المهام المعقدة، أما إصدار Pro فيمكن استعماله مع مجموعة متنوعة من الأجهزة، وإصدار Nano هو النموذج الأكثر كفاءة لاستعماله مع جهاز واحد.

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ونوهت غوغل إلى أنها بدأت بطرح نظامها الجديد في العديد من منتجاتها، مثل روبوت Bard للدرشة، إذ سيحصل الروبوت على نسخة معدلة من إصدار Ultra، كما يفترض أن يحصل هاتف Pixel 8 Pro على إصدار Nano لتحسين قدرات الرد الذكي فيه وقدرات لوحة Gboard فيه.

المصدر: gsmarena