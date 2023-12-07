OnePlus تعلن عن أقوى هواتفها بمواصفات فائقة!

كشفت OnePlus رسميا عن مواصفات هاتفها الجديد، الذي حصل على تقنيات تجعله أحد أفضل هواتف أندرويد على الإطلاق.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP65، أبعاده (163.3/75.8/9.2) ملم، وزنه 220 غ.

وشاشته أتت LTPO AMOLED بمقاس 6.82 بوصة، دقة عرضها (3168/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1600 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10 وتقنيات Dolby Vision لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات، كما زودت بزجاج Corning Gorilla Glass Victus 2 المضاد للصدمات والخدوش.

ويعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهات OxygenOS 14 ويقدم لمستخدمه أداء قويا بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 و24 غيغابايت، كما جهز بواكر داخلية 256/512 غيغابايت، وذواكر بسعة 1 تيرابايت.

والكاميرا الأساسية له أتت ثلاثية العدسة بدقة (64+50+48) ميغابيكسل، فيها عدسة بفتحة f/2.2 للتصوير الفائق العرض، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

إقرأ المزيد

حصل الهاتف على منفذي لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2 يوفر نقلا سريعا للبيانات، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 5400 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 100 واط، ويمكن شحنها لاسلكيا بشاحن سريع باستطاعة 50 واطا.

المصدر: gsmarena