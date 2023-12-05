أبرز مواصفات هاتف Galaxy A54 من سامسونغ

من بين أشهر هواتف سامسونغ التي ظهرت هذا العام يأتي Galaxy A54، الذي حصل على مواصفات ممتازة وسعر منافس.

ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP67، أبعاده (158.2/76.7/8.2) ملم، وزنه 202 غ.

وحصل الجهاز على شاشة Super AMOLED بمقاس 6.4 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1000 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10، وحميت هذه الشاشة بزجاج Corning Gorilla Glass 5 المقاوم للصدمات والخدوش.

يعمل الهاتف بنظام Android 13 قابل للتحديث، ومعالج Exynos 1380 المطور بتقنية 5 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G68 MP5، وذواكر وصول عشوائي 4/6/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابيات قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (50+12+5) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير الفائق العرض وعدسة macro، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واطا.

المصدر: gsmarena