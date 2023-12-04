جهاز قد يعيد هواوي للصدارة في مبيعات الهواتف

تتحضر هواوي لإطلاق هاتف جديد، يتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة بسبب سعره المقبول بالنسبة للمواصفات التي يقدمها.

وتظهر الفيديوهات التي انتشرت لتصميم الهاتف الجديد أن الجهاز حصل على هيكل أنيق التصميم، وثبتت على واجهته الخلفية كاميرا ثنائية العدسة.

وتبعا للتسريبات فإن هيكل الهاتف يأتي بسماكة 8.9 ملم، ووزنه 207غ، أما شاشته فمن نوع TFT LCD مقاسها 6.75 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ومعدل سطوعها 260 شمعة/م تقريبا.

يعمل الهاتف بنظام HarmonyOS 4.0، ومعالج Kirin 710A، ومعالج رسوميات Mali-G51 MP4، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض وعدسة ماكرو، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

وحصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنظومات GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS لتحديد المواقع، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 22.5 واط.

المصدر: gsmarena