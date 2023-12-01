Meizu تعلن عن هاتف مزود بكاميرا دقتها 200 ميغابيكسل!

كشفت Meizu عن هاتفها الجديد، الذي جهزته بمواصفات ممتازة وكاميرات تضاهي تلك الموجودة في أفضل الهواتف حاليا.

ويأتي هاتف Meizu 21 بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة توفر له قدرات ممتازة في توثيق الصور والفيديوهات العالية الدقة، وتأتي هذه الكاميرا بدقة (200+13+5) ميغابيكسل، وفيها عدسة للتصوير الفائق العرض، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

وحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، أبعاده(156.7/75.3/7.9) ملم، وزنه 198 غ.

أما شاشته فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.55 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1800 شمعة/م تقريبا

ويعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات Flyme 10.5، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 الحديث، ومعالج رسوميات Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

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ودعمته Meizu بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 4800 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واطا.

المصدر: 3dnews