"مايكروسوفت" تخلصك من "إحراج" مكالمات الفيديو المفاجئة!

أطلق عملاق التكنولوجيا "مايكروسوفت" أداة جديدة تسمى "تزيين الخلفية"، يمكن تفعيلها أثناء مكالمات الفيديو الطارئة.

وتستخدم الأداة الذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين الخلفية في مكالمات الفيديو. وهنا، لا نتحدث عن مجرد ترتيب سريع، بل يمكن للأداة أيضا إضافة زخارف وأجواء مناسبة لطبيعة مكالماتك.

Microsoft Teams launches CREEPY AI trick that cleans up your dirty room on your webcam 😬 https://t.co/h4ftrZc1M6 — Mashable (@mashable) November 16, 2023

وأعلنت "مايكروسوفت" عن الأداة الجديدة في مؤتمر Ignite هذا الأسبوع. وقالت: "اجعل الاجتماعات أكثر متعة وشخصية من خلال تزيين خلفيتك. يمكن للمشاركين في الاجتماع الآن استخدام تأثيرات الخلفية الإبداعية في Teams لإظهار أفضل ما لديهم، حتى عندما لا تكون المساحة التي يعملون فيها في أفضل حالاتها".

ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين ثلاثة خيارات: التنظيف أو الفخامة أو الاحتفال.

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ويقوم خيار التنظيف بترتيب خلفيتك بمهارة، وإزالة العناصر من الأرضية وتشتيت العناصر الموجودة على الرفوف.

ويضيف الخيار الفاخر أضواء خرافية متلألئة. وفي الوقت نفسه، يضيف خيار الاحتفال شجرة عيد الميلاد الاحتفالية والهدايا خلفك.

وسيتم إطلاق الميزة في أوائل عام 2024 لمستخدمي Teams Premium.

وتأتي هذه الأخبار بعد وقت قصير من كشف دراسة عن كيفية تأثير خلفيتك في مكالمات الفيديو على الانطباع الأول الذي تتركه.

ويقول باحثون من جامعة دورهام إن الأشخاص الذين يجلسون أمام النباتات المنزلية أو خزائن الكتب يعتبرون الأكثر جدارة بالثقة.

وفي المقابل، فإن الأشخاص الذين يستخدمون خلفيات جديدة مثل، الشواطئ أو الحيوانات يعتبرون الأقل كفاءة، وفقا للدراسة.

المصدر: ديلي ميل