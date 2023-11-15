ستفرض منصة "يوتيوب" للفيديوهات على المستخدمين، تصنيف المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

تعتزم منصة "يوتيوب" الشهيرة مطالبة مؤلفي الفيديو بوضع علامة على المحتوى الذي تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك في مدونة للمنصة.

إقرأ المزيد

تجدر الإشارة إلى أن "يوتيوب" ستطالب وضع علامة مميزة على المحتوى "الواقعي" فقط. والواقعي، حسب "يوتيوب"، هو الأحداث والأشخاص والمحادثات التي تم تصويرها بشكل واقعي.

وقالت "يوتيوب" في مدونتها إنها ستضع علامة على المحتوى لمكافحة المعلومات الكاذبة. وسيتم إيلاء اهتمام خاص بمواضيع الانتخابات والصراعات والرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، حذرت "يوتيوب" من حجب المحتوى إذا تم انتهاك القواعد.

يذكر أن نائب مجلس الدوما (البرلمان الروسي) أنطون غوريلكين كان قد اقترح، في وقت سابق، إلغاء مشاهدة YouTube غير المحدودة من الهواتف. وحسب البرلماني ففي حال إلغاء المشاهدة غير المحدودة، سيشاهد الروس منصة الفيديوهات الغربية بشكل أقل، ما سيؤدي إلى انخفاض في حجم تدفق المعلومات.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا