روسيا تفرض غرامة مالية أخرى على غوغل

أعلنت وكالات إعلام روسية، أن محكمة في موسكو قررت فرض غرامة مالية أخرى على شركة غوغل، لمخالفة الأخيرة القوانين التي تتعلق بالإنترنت في البلاد.

وأشار موقع إزفيستيا الروسي إلى أن محكمة في موسكو قررت فرض غرامة بقيمة 15 مليون روبل على شركة غوغل، كون الشركة لم تمتثل للطلبات السابقة ورفضت تخزين بيانات المستخدمين الروس في مخدمات على الأراضي الروسية.

وارتأت المحكمة أن شركة غوغل مذنبة وفقا للفقرة التاسعة من قانون الجرائم الإدارية الروسي رقم "13.11"، كونها "فشلت أكثر من مرة في ضمان تسجيل واسترجاع وتخزين البيانات المتعلقة بالمستخدمين الروس لمواقعها على مخدمات روسية".

وفي صيف عام 2022 قامت محكمة الصلح بمنطقة تاغانسكي في موسكو بتعميم البروتوكولات الإدارية التي وضعتها روسيا للشركات الأجنبية العاملة بمجالات الإنترنت، والتي تتعلق بتوطين قواعد بيانات المستخدمين الروس على أراضي الاتحاد الروسي، وقررت المحكمة في تلك السنة تغريم غوغل بمبلغ 15 مليون روبل لمخالفتها لتلك البروتوكولات.

إقرأ المزيد

وتعرضت غوغل لعدة غرامات مالية في روسيا سابقا لمخالفتها القوانين الروسية التي تتعلق بحقوق النشر على الإنترنت.

المصدر: فيتسي