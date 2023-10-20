البرلمان الروسي لا يستبعد احتمال حظر لعبة "عالم الدبابات" الإلكترونية في روسيا

قد يتم حجب لعبة الدبابات"World of Tanks" في حال تقدمت النيابة العامة الروسية بهذا الاقتراح.

أعلن عن ذلك النائب في مجلس الدوما (البرلمان الروسي) أنطون غوريلكين في قناته على "تليغرام" وقال:" قد يتم حجب لعبة الكمبيوتر World of Tanks بموجب القانون الذي تبناه مجلس الدوما بشأن موارد المعلومات التي تقدم المساعدة للعدو أثناء النزاع المسلح".

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وحسب البرلماني الروسي فبعد دخول القانون حيز التنفيذ، قد يقترح مكتب المدعي العام حظر مثل هذه الألعاب، وقال:"يتوجب على رواد ومحبي هذه اللعبة إيجاد بدائل لها، والتوقف عن دعم استوديوهات الألعاب الغربية".

قال غوريلكين: "يبدو أن لعبة "عالم الدبابات" ستخضع لتطبيق القانون الذي تبناه مؤخرا مجلس الدوما".

وأضاف أنه من المفيد النظر في إمكانية مشاركة الهيئة الروسية الناظمة للألعاب الكمبيوتر، في تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في روسيا .

يذكر أن World of Tanks هي لعبة إلكترونية عن الدبابات. وتم إطلاقها في أغسطس عام 2010. كما تم إدراجها أكثر من مرة على كتاب "غينيس" للأرقام القياسية، وسبق لها أن مُنحت جائزة Golden Joystick Awards.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا