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أبرز مواصفات حاسب Galaxy المنتظر!

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أبرز مواصفات حاسب Galaxy المنتظر!
youtube/ Semantic Tech
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بدأت "سامسونغ" الترويج لحاسب لوحي جديد من فئة Galaxy، زودته بمواصفات ممتازة وستطرحه بسعر منافس.

وتشير المعلومات المسربة إلى أن حاسب Galaxy Tab A9+ سيأتي بهيكل بأبعاد (257.1/168.7/6.9) ملم، وسيزود بشاشة TFT LCD بمقاس 11 بوصة، دقة عرضها (1920/1200) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا.

وسيحصل الحاسب على منفذ Nano-SIM وتقنيات eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، وسيعمل بنظام Android 13 مع واجهات One UI 5.1، ومعالج Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 4 و8 غيغابايت، وذوكر داخية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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أما الكاميرا الأساسية له فستكون بدقة 8 ميغابيكسل تصور فيديوهات FHD بمعدل 30 إطار في الثانية، وكاميراته الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وسيحصل الحاسب على 4 مكبرات صوت عالية الاداء، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 7040 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا.

المصدر: gsmarena

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