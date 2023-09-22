Nio تدعم سياراتها الكهربائية بهاتف ذكي مميز!

أعلنت شركة Nio الشهيرة بصناعة السيارات الكهربائية عن إطلاق هاتف ذكي سياعد زبائنها على التحكم بمركباتهم.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن الهاتف الجديد حصل على تطبيقات تجعله أداة للتحكم بسيارات Nio عن بعد، إذ سيكون بإمكان صاحب الهاتف تشغيل السيارة وتحريكها أو ركنها آليا باستعمال جهازه الذكي، كما سيكون بالإمكان التحكم بالعديد من أنظمة السيارة من الهاتف.

وزود الهاتف بشاشة LTPO OLED بمقاس 6.81 بوصة، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1800 شمعة/م.

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 512 غيغابايت أو 1 تيرابايت.

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ويمتاز بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته التي حصلت على عدسة بدقة 50 ميغابيكسل فيها مستشعر Sony IMX707، وتضم هذه الكاميرا عدسة للتصوير العريض، ومستشعرا لتحديد عمق الصورة.

المصدر: ixbit