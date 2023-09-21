Garmin تطلق ساعة ذكية ببطارية تدوم 11 يوما!

كشفت Garmin عن نموذجها الأحدث من ساعات vivoactive 5 الذي زودته بتقنيات ممتازة وعملية.

وتتميز ساعة vivoactive 5 بتصميم أنيق وهيكل متين وخفيف الوزن محمي بإطار مصنوع من الألومنيوم المؤكسد، فضلا عن أنها محمية من الماء وفق معيار 5ATM.

وحصلت الساعة على شاشة AMOLED دائرية بمقاس 1.2 بوصة، دقة عرضها (390/390) بيكسل، وحميت الشاشة بزجاج Corning Gorilla Glass المقاوم للصدمات والخدوش.

ومن الأمور المميزة في هذه الساعة هو بطاريتها التي تعمل 11 يوما تقريبا بالشحنة الواحدة عند تفعيل وضعية ترشيد استهلاك الطاقة، فضلا عن حصولها على مستشعرات متطورة لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات ضغط الدم ومعدلات الأكسجة في الدم.

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وجهّزتها Garmin أيضا بتطبيقات تساعد المستخدم على قياس معدلات نشاطه البدني اليومية، وتطبيقات تساعد على ممارسة الرياضة بشكل صحي، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وتطبيقات لإجراء المكالمات الصوتية.

المصدر: ixbit