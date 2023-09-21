هاتف متطور وبسعر منافس من Xiaomi يكتسح الأسواق العالمية

من بين أكثر الهواتف الذكية رواجا في الأسواق العالمية مؤخرا يأتي هاتف Redmi K60 Ultra الذي طرحته Xiaomi بمواصفات ممتازة وسعر منافس.

حصل الهاتف على شاشة OLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2712/1220) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، معدل سطوعها 446 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision و+HDR10.

أما هيكله فأتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (162.2/75.7/8.5) ملم، وزنه 204 غ.

ويعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات MIUI 14، ومعالج Mediatek Dimensity 9200+، ومعالج رسوميات Immortalis-G715 MC11، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

والكاميرا الأساسية له أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 20 ميغابيكسل.

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وحصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات Infrared للتحكم بالأجهزة عن بعد، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واط، أما سعر نسخه فيبدأ من 350 دولار تقريبا.

المصدر: ixbit